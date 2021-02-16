Merkez Bankası, piyasayı 41 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından bugün düzenlenen repo ihalesine 116,35 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 41 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 116 milyar 350 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.