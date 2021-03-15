Merkez Bankası piyasayı 49 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 102 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 49 milyar TL'si kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 49 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 102 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.