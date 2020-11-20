Merkez Bankası, piyasayı 5 milyar TL fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 5, milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 16 milyar 850 milyon TL teklif gelirken, bileşik ortalama, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 15,00 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 16,16 oldu.