Merkez Bankası, piyasayı 50 milyar lira fonladı
Merkez Bankası haftalık repo ihalesine 119,95 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerden kabul edilen tutar 50 milyar lira oldu.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği haftalık miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 50 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 119 milyar 950 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.