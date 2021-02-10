Merkez Bankası, piyasayı 51 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından bugün gerçekleştirilen haftalık repo ihalesine 101,25 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 51 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği haftalık miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 51 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 101 milyar 250 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.