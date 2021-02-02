Merkez Bankası, piyasayı 52 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği repo ihalesine 106,05 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 52 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 52 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 106 milyar 50 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.