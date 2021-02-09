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Merkez Bankası piyasayı 53 milyar lira fonladı

Merkez Bankası tarafından bugün gerçekleştirilen haftalık repo ihalesine 109,87 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 53 milyar lirası kabul edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği haftalık miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 53 milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 109 milyar 870 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.