Merkez Bankası, piyasayı 53 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 112,8 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 53 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 53 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 112 milyar 910 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.