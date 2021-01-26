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Merkez Bankası, piyasayı 53 milyar TL fonladı

Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği repo ihalesine 90,23 milyar TL teklif gelirken kabul edilen tutar 53 milyon lira oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 53 milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 90 milyar 230 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.