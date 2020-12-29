Merkez Bankası, piyasayı 57 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünlü repo ihalesine 101,41 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 57 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 57 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 101 milyar 405 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.