Merkez Bankası, piyasayı 57 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 57 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 101 milyar 405 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.