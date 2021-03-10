Merkez Bankası piyasayı 58 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından bugün gerçekleştirilen repo ihalesine 119,7 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 58 milyar liralık kısmı kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 58 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 119 milyar 700 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.