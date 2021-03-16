Merkez Bankası, piyasayı 60 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 121,6 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 60 milyarlık kısmı kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 60 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 121 milyar 600 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.