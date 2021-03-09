Merkez Bankası, piyasayı 66 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği haftalık miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 66 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 137 milyar 100 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.