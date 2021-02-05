Merkez Bankası, piyasayı 69 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 12 Şubat vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesine 128 milyar 600 milyon TL teklif gelirken bu tekliflerin 54 milyar lirası kabul edildi. 11 Şubat vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesinde ise teklif tuarı 25 milyar 750 milyon TL oldu. Bu ihaledeki 15 milyon liralık fonlamayla birlikte bugünkü toplam fonlama tutarı 69 milyon lira oldu.



İhalelerde ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.