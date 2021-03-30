Merkez Bankası, piyasayı 70 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesinde 135,45 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 70 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 70 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 135 milyar 450 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.