Merkez Bankası, piyasayı 73 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 138,9 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 73 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 73 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 138 milyar 930 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.