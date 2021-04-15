Merkez Bankası, piyasayı 83 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 83 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 147 milyar 420 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.