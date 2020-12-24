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Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırdı

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırdı. Böylece bir haftalık repo faizi yüzde 17 seviyesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen yılın son PPK'sının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'e yükseltti. Piyasalarda TCMB'nin faizi 150 baz puan civarında artırması bekleniyordu. 

Son 3 toplantıda 875 puanlık artış

TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana  ulaştı.

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Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi  toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair  olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19  vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam  etmektedir.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi  faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak, artan vaka  sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü  olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair  belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan  yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep  cari işlemler açığını artırmaktadır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet  etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve  enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve  enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu  doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf  edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve  dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021  yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal  sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen  tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat  istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla  sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk  primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz  rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin  kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı  olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle,  enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel  alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni  verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu  değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

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