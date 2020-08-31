Merkez Bankası repo ihalesine 35,4 milyar lira teklif geldi

31 Ağustos 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 28 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 35 milyar 400 milyon TL teklif geldi.

İhalede en düşük faiz bileşik yüzde 10,49 ortalama yüzde 10,63 ve en yüksek faiz ise yüzde 11,58 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük yüzde 10,01, ortalama yüzde 10,15 ve en yüksek ise yüzde 11,00 oldu.

Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.