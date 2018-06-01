Merkez Bankası repo ihalesine 56,8 milyar TL teklif geldi

01 Haziran 2018

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yeniden politika faizi olarak belirleyen TCMB, ilk repo ihalesini bugün düzenledi. Miktar yöntemiyle 8 Haziran vadeli 29 milyar lira tutarında repo ihalesi açan TCMB, faiz oranını yüzde 16.50 olarak ilan etti.

Bir hafta vadeli repo ihalesine 56 milyar 771 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17910 oldu.

TCMB, en son 11 Ocak 2017'de miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmıştı.

TCMB 28 Mayıs'ta yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını, bir hafta vadeli repo ihalelerinin miktar ihalesi yöntemiyle düzenleneceğini, her bir bankanın verebileceği toplam teklif tutarının ilan edilen ihale tutarının en fazla yüzde 30'u kadar olabileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşmasının hedefleneceği belirtilmişti.

Daha önceki uygulamalarında ihaleyi saat 10:00'da açan Merkez Bankası, ihale sonuçlarını da saat 11:15'te paylaşıyordu. Yeni bir haftalık repo ihalesi saat 11:00'de açıldı.

Merkez'den sadeleştirme adımı