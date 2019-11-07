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Merkez Bankası rezervleri 105,2 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 105,2 milyar dolara çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 292 milyon dolar artarak 105 milyar 277 milyon dolara ulaştı. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 230 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 78 milyar 504 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 522 milyon dolar artışla 26 milyar 481 milyon dolardan 27 milyar 3 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 292 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolardan 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018  19.950  71.980  91.930 
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019  20.834 75.408 96.242
26.04.2019  20.432 73.284 93.716
31.05.2019  20.517  75.038  95.555 
28.06.2019  22.853  73.544  96.397 
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
02.08.2019  23.169  75.400  98.569 
09.08.2019 24.893 79.217 104.110
16.08.2019 25.266 77.423 102.689
23.08.2019 24.708  76.826 101.534
29.08.2019  25.709  75.796  101.505 
06.09.2019 25.567  76.285  101.852 
13.09.2019 24.952 75.923  100.875 
20.09.2019  25.855  77.184  103.039 
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
04.10.2019 25.990 79.841 105.831
11.04.2019  25.809  78.396  104.205 
18.10.2019  26.409  78.085  104.494 
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
01.11.2019  27.003  78.274  105.277 

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