Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolara ulaştı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 24 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül'de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.

Net rezervlerde 2 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 2 milyar 41 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 28 milyar 388 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 24 Eylül ile sona eren haftada 30 milyar 429 milyon dolara geldi.