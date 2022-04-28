Merkez Bankası rezervleri 2 milyar dolar azaldı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 22 Nisan 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 963 milyon dolar düşüş ile 17 milyar 165 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ise 22 Nisan haftasında 3 milyar 381 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolara geriledi.

Verilere göre, 22 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 941 milyon dolar azalışla 66 milyar 96 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Nisan'da 69 milyar 37 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 440 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 260 milyon dolardan 42 milyar 820 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 381 milyon dolar azalarak 112 milyar 297 milyon dolardan 108 milyar 916 milyon dolara geriledi.