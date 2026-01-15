Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Brüt ve nette artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar dolar yükselişle 196,1 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 189,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de bir önceki haftaya göre 4,8 milyar dolardan 71,6 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta brüt döviz rezervleri 66,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 114,5 milyar dolardan 116,7 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 76,9 milyar dolardan82,9 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise 62,6 milyar dolardan 70,1 milyar dolara yükseldi.