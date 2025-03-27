Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geçen hafta TCMB rezervlerinde sert düşüş kaydedildi. 21 Mart haftasına ait verilere göre, toplam rezervlerde 7 milyar 968 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı. Buna göre, rezervler 171,1 milyar dolardan 163,1 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, brüt döviz rezervleri 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde kalırken, altın rezervleri ise 74 milyar 786 milyon dolara ulaştı.

Altın rezervlerinde yükseliş

Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):