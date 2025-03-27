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Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş...

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre, 21 Mart haftasında toplam rezervler yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 163,1 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 88,3 milyar dolar olurken, altın rezervleri 74,8 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geçen hafta TCMB rezervlerinde sert düşüş kaydedildi. 21 Mart haftasına ait verilere göre, toplam rezervlerde 7 milyar 968 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı. Buna göre, rezervler 171,1 milyar dolardan 163,1 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, brüt döviz rezervleri 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde kalırken, altın rezervleri ise 74 milyar 786 milyon dolara ulaştı.

Altın rezervlerinde yükseliş

Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.02.2025 72.297 97.698 169.995
28.02.2025 70.659 94.757 165.417
07.03.2025 72.113 97.802 169.915
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114