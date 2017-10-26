Merkez Bankası, sıkı duruşta 'kararlı'

26 Ekim 2017

Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini değiştirmedi.

Böylece; politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde kaldı.

Geç likidite penceresi (GLP) faizi ise nisan ayındaki 50 baz puan yükselişten bu yana yüzde 12.25 seviyesinde bulunuyor.

Karar öncesi 3.7740 seviyesinde yer alan dolar/TL, faiz toplantısı sonrası 3.7858 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar, TCMB sonrası hareketlendi

"Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

PPK metninde önemli bir değişiklik olmazken, açıklamada para politikasındaki sıkı duruşa ilişkin "kararlılık" vurgusu dikkat çekti.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.