Merkez Bankası, swap limitlerini yeniden artırdı

05 Mayıs 2020

İSTANBUL / DÜNYA

Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap limitlerinde yeniden değişikliğe gitti. Bankalara gönderilen duyuruya göre Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitleri, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına çıktı. Merkez Bankası yurtdışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaların daha fazla döviz vererek TL almasına imkan verirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aktif rasyosu ile artan işlemlerin yükselişinin sürdürmesini sağladı.

Merkez Bankası ilk önce 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yani yaklaşık 10 milyar dolardan yüzde 30'una yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmişti. 22 Nisan’da ise kotasyon swap limitlerini yüzde 30’a çıkarmıştı. Böylece her iki kanaldan 15 milyar dolarlık swap imkanı sağlanmıştı. Şimdi limit yüzde 40’a çıkarıldı ve 20 milyar dolarlık swap imkanı sağlanmış oldu.

Başkan Uysal arttığını açıklamıştı

Değişiklikle bankaların Merkez Bankası’ndan swap işlemi imkanı artırıldı. Bankaların yurtdışı yerine Merkez Bankası ile swap işlemini büyümesi hedefleniyor. Zaten BDDK’nın swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların swap ile TL alıp bunun açığa satılması ve dövizin Türkiye piyasalarında çıkıp, kısa vadeli işlemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyordu. Merkez Bankası yurtdışı ile imkanları kısıtlanan bankalara bu kararı ile rahatlama sağlamış oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen hafta yaptığı enflasyon raporu toplantısında da aktif rasyosu hesap değişikliği sonrasında TCMB ile swap işlemlerinin arttığını açıklamıştı.

BDDK’nın aktif rasyosu hedefinin tutturulmasının bir yolu da Merkez Bankası ile swap imkanını artırmaktan geçiyordu. Daha fazla swap imkanı aktif rasyosu hedefine de yardımcı olacak.