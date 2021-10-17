Merkez Bankası, ters köşe yapar mı?

Hareketli bir haftayı geride bırakan piyasada, fiyatlamalar açısından kritik bir viraja daha giriliyor. Bu hafta gözler 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararında olacak.



Ekonomist görüşleri ve fiyatlamalara bakıldığında, faiz indiriminin devam etmesi daha güçlü bir seçenek olarak duruyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini düşünen Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapabileceği anketlere yansımış durumda.

Bir ihtimal daha var

İlk faiz indirimi mesajı verilen eylül başında 8,3 seviyelerinde olan dolar/TL, 9,3 seviyelerine dayandı. Ekonomistlere göre, sadece eylül ayı başından beri yüzde 10'a yakın değer kaybeden TL, geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'nin üzerine tek başına taşıyabilir.

Emtia ve enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devamı önümüzdeki dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon üzerinde ekstra baskı oluşturacak. Bu nedenle kasım ve aralık aylarında baz etkisiyle gerilemesi beklenen TÜFE’nin düşmesi neredeyse imkansız hale gelecek.

Dünya genelinde enflasyonun görünümüne ilişkin genel resmin hala flu olması ve kurdaki bu yükselişin olumsuz etkileri, Merkez'e 'fren' yaptırır mı; bu da düşük ihtimalin olduğu bir diğer seçenek.

Faiz indirimi için PPK'da bir görev değişimine gerek olmadığını düşünen bazı ekonomistler, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde "riskleri" anlatmış olabileceğini söylüyor.

Bu arada bazı ekonomistlere göre, TCMB faiz indirimlerine devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabilir.

Kavcıoğlu: 21 Ekim’de en doğru kararı vereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, görevden almalarla ilgili soru üzerine, "Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor; yıllardır bu arkadaşlar görev yapıyor. Altında bir şey aramak doğru değil" yanıtını vermişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gözlerin çevrildiği 21 Ekim'deki PPK toplantısı için de "Tüm gelişmeleri analiz ederek en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.