Merkez Bankası, TL swap faizini yükseltti

03 Kasım 2020

Geçtiğimiz hafta cuma günü ve dünün ardından Merkez Bankası, üst üste üçüncü günde de sıkılaştırma adımı attı. Bugün yapılan düzenlemeyle döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Son üç günde 3. sıkılaştırma hamlesi



Merkez Bankası, haftaya yeni bir sıkılaştırma adımıyla başlamıştı. 3 Kasım’dan geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmıştı. Merkez Bankası, cuma günü de BIST repo piyasasında fonlamayı sıfırlamıştı. Son iki günde atılan adımlar sonrası dünkü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 13,45'e yükselmişti.

Fonlamanın yüzde 60'ı swap işlemlerinden

Mevcut durumda sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’lık kısmı TCMB tarafından FX swap işlemleriyle sağlanıyor. Bu kapsamda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası’nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriliyor. Atılan adımla TCMB bünyesinde kotasyon swap işlemlerinde uygulanan TL faiz oranı 150 baz puan kadar artırıldı.



Geçtiğimiz dönemde TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda fonlama sağlanmaması, BPP limitlerinin sıfırlanması ve kotasyon repo işlemlerinin durdurulması gibi ağırlıklı ortalama fonlama faizini yükseltecek önemli adımlar atılmıştı. Söz konusu adımların devamı kapsamında atılan bu adım TCMB’nin sıkılaştırma yönünde kararlı şekilde adımlarına devam ettiğine işaret ediyor.