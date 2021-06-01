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Merkez Bankası yatırımcılar ile bir araya gelecek

Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla iki toplantı gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2 Haziran'da yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

TCMB, yerli ve yabancı kurumların temsilcileriyle saat 14:00 ve 16:30'da görüşecek.

Merkez Bankası başkanlık görevinde yapılan değişikliğin ardından ilk yatırımcı toplantısı 1 Nisan'da yapılmıştı

Toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı üzerinde durulmuştu.