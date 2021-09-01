Merkez Bankası yatırımcılarla bir araya geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticileri videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bugün bir toplantı gerçekleştirecek.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevapladığı yatırımcı toplantılarının yenisini videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.
Toplantılar saat 14:00 ve 16:00'da gerçekleştirilecek.
TCMB son yatırımcı toplantısını 2 Temmuz’da gerçekleştirmişti.