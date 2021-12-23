Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, 23 Aralık 2021 günü geçerli olacak Kur Korumalı TL Mevduat için baz alınacak kur seviyelerini duyurdu.

Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat için TCMB tarafından kurlar ilk kez dün açıklanmıştı.

Dün USDTRY kuru alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıklanmıştı. EURTRY için alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 olmuştu.

Aralarında Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor.