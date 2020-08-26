Merkez Bankası, yüzde 11,25 faizle 10 milyar lira verdi

26 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 17 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. Geleneksel yöntemli repo ihalesine 24,5 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,87, en düşük faiz yüzde 11,86 ve en yüksek faiz yüzde 12,00 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,25, ortalama yüzde 11,25 ve en yüksek yüzde 11,37 oldu.