Merkez Bankası’nda bir görevden alma daha

ANKARA(DÜNYA)

Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığına atandığı Merkez Bankası’nda üst düzey bir görev değişimi daha yaşandı.

Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.

Mustafa Duman, son olarak Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Görev değişikliğinin Merkez Bankası'nın bugün yapılacak 89'uncu Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul öncesi yapılması dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayınlanan diğer atama kararlarına göre, MKE Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç atandı. DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak getirildi.