Merkez Bankası’nda görev değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmenin ardından gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası'nda bazı görev değişikleri yapıldı.

TCMB Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve PPK Üyesi Abdullah Yavaş görevden alınırken, TCMB Başkan Yardımcılığı’na Taha Çakmak ve PPK Üyeliği’ne Yusuf Tuna atandı.

Dolarda yeni rekor

Gün içerisinde 9,10 seviyesiyle zirve yenileyen dolar/TL, TCMB'deki görev değişimi sonrası yurtdışı hacimsiz işlemlerde 9,17 seviyelerini gördü. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi ile başlayan ABD Doları'nın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenmesinin de etkisiyle Türk Lirası, dolar karşısında en fazla değer kaybına uğrayan para birimi durumunda.



Para Politikası Kurulu yeni üyeleriyle faiz kararı için 21 Ekim'de toplanacak. 28 Ekim'de ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıklayacak.

