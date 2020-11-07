Merkez Bankası'nda Naci Ağbal dönemi

07 Kasım 2020

Şebnem TURHAN

Türk Lirası’nın ağır kayıp yaşadığı son dönemde gündemin ilk sırasına yerleşen Merkez Bankası’nın başkanı Murat Uysal saat 02:55’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. Yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Konuya ilişkin bilgi veren analistler Murat Uysal'ın görevden alınmasına şaşırdıklarını, kararın beklenmedik bir durum olduğunu ifade etti. Uysal’ın eylül toplantısında faiz artırdığını hatta piyasanın ara toplantı ile faiz artışı yapma ihtimalini fiyatladığını kaydeden analistler son Enflasyon Raporu toplantısında da TL’nin aşırı değersiz olduğunu ve fiyat istikrarına risk oluşturduğunu söylediğini hatırlatıyor. Analistler ‘kurdaki insafsız yükselişin faturasının da kesilmiş’ olabileceğini kaydederken Naci Ağbal’ın Merkez Bankası dışından başkan atanmasının da daha önce yaşanmamış bir gelişme olduğuna da dikkat çekiyor. Analistler, Ağbal acil bir faiz artışı yapmayacaksa da Türkiye’nin tercihini daha yüksek kurdan yana kullandığının da anlaşılabileceğini belirtiyor.

Cuma piyasa görevden almayı mı fiyatladı?

Piyasa uzmanlarına göre Ağbal’ın işi hiç kolay değil. Analistler cuma günü yaşanan yüksek oynaklığın da piyasanın görevden almayı öğrenmiş olabileceğine de bağlıyor. Nitekim kur cuma gecesi 8.58 liraya kadar çıktı ve kapanışı 8.52 lira seviyelerinden yaptı. 10 lira psikolojik sınırını aştıktan sonra 10,20 seviyesini gören Euro/TL, kapanışta 10.12 lira seviyelerindeydi. Türk Lirası varlıklardaki sert değer kaybı özellikle ekim Para Politikası Kurulu toplantısında piyasanın beklentisinin aksine politika faizinde artış yapılmamasıyla birlikte sertleşti euro ve dolar neredeyse her gün yeni bir zirvesini gördü.

Faizi 8 kez indirdi, 1 kez artırdı



Eski başkan Murat Uysal göreve geldiği Temmuz 2019’dan buyana 8 kere faiz indirdi, 1 kez faiz arttırdı. Yüzde 24’ten devraldığı politika faizini Ağbal’a yüzde 10,25’ten devretti. Uysal bunun yanı sıra ağustostan itibaren sıkılaştırma adımlarına hız verdi, eylülde piyasa beklemezken 200 baz puan faiz artışı yaptı, ekimde pas geçti ancak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 14,12’ye çıkardı. Ancak piyasa bunun yeterli olmadığını ‘arka kapı’ yerine politika faizinde artış yapılarak öngörülebilirliğin artmasını ve hatta 19 Kasım beklenmeden ara toplantı ile faiz artışı yapılmasını bekliyordu.

2015’te AK Parti milletvekili seçilmişti



Eski AK Parti milletvekili ve Maliye Bakanı olan Ağbal, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi MBA programını tamamlayan Ağbal, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştı. Ağbal şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı oldu.