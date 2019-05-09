Merkez Bankası'ndan 2. müdahale

09 Mayıs 2019

Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kayıplarının ardından Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi, ardından zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Buna göre Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi. Yabancı para zorunlu karşılık oranları ise tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi.

Merkez Bankası bundan önce de, "finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler" nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini bildirmişti. Repo adımının ardından ortalama fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 25.5'e yükselmesi bekleniyor.

TL için gün hareketli geçti