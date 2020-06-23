Merkez Bankası'ndan 25-50 baz puan indirim bekleniyor
Merkez Bankası'nın 25 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde uzmanlar 25-50 baz puan aralığında indirim bekliyor.
Merkez Bankası'nın 25 Haziran'da gerçekleştireceği PPK'ya ilişkin piyasalarda 25-50 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu. Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.
Reuters 50 baz puan bekliyor
Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.
Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 3'ü faizlerde değişiklik beklemezken, 18 ekonomist faiz indirim kararı alınmasını bekliyor. İndirim bekleyen ekonomistlerden 15'i gösterge faizin yüzde 8,00'e, 3'ü ise yüzde 7,75'e indirileceği tahmininde bulundu.
21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti. TCMB faiz kararını 25 Haziran’da saat 14.00’te açıklayacak.