Merkez Bankası'ndan bir artırım daha bekleniyor

18 Ekim 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Bu hafta piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda (PPK) olacak. Geçen ay sürpriz bir şekilde yüzde 8,25 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25’e çıkaran Merkez Bankası’ndan bu ay tüm ekonomistler artış beklentisinde.

Foreks anketine katılan ekonomistlerin ortalaması ise 200 baz puan artış yapılması yönünde. Böylece politika faizinin yüzde 12,25 seviyesine çıkması öngörülüyor.

TCMB'nin mevcut sisteminde faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan altı ve üzerinde bulunuyor. Muhtemel artışla birlikte gecelik borç verme faiz oranının yüzde 11,75’ten yüzde 13,75’e çıkması politika faizinin 300 baz puan yukarısında bulunan geç likidite penceresi (GLP) faizinin yüzde 13,25’ten yüzde 16,25’e çıkması bekleniyor. Şu an Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise yüzde 12,26 seviyesinde. 200 baz puanlık politika faizi artışı Merkez Bankası’na sıkılaştırma için çok daha geniş bir alan sağlamış olacak.

Ekonomistlerin hepsi artış bekliyor

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan, 17 ekonomistin tamamı da politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Foreks anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünde. Ekonomistlerden 9'u PPK ekim toplantısından 200 baz puan faiz artışı beklerken, 9 ekonomist 100-175 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu. 2020 yılsonuna ilişkin görüş belirten 13 ekonomistin medyan tahmini yüzde 12,50 seviyesinde gerçekleşti. Yılsonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 11,75, en yüksek tahmin ise yüzde 17,00 seviyesinde oluştu.

14 ekonomistin O/N faizine ilişkin medyan tahmini yüzde 13,50, GLP medyan tahmini ise yüzde 15,00 seviyesinde belirlendi. En yüksek ve en düşük tahminler gecelik faizde yüzde 11,75 ve yüzde 13,75, GLP'de ise yüzde 13,25 ile yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.