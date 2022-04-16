Merkez Bankası'ndan Disiplin Yönetmeliği'nde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Merkez Bankası personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirleyen Disiplin Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirleyen Disiplin Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.
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