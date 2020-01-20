Merkez Bankasından Hazine’ye 40,5 milyar TL aktarılacak

20 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Merkez Bankası’nın olağanüstü genel kurulu Ankara’da yapıldı. Genel kurulun tek gündem maddesi olan, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu karından avans dağıtım yapılması kabul edildi.

Bankadan daha sonra yapılan açıklamada, MB 2019 dönem karı üzerinden avans olarak 35,2 milyar TL, 2018 karından ayrılan ihtiyat akçesinden ise 5,3 milyar TL’nin avans olarak dağıtılacağı belirtildi. Böylece toplam aktarılacak tutar 40,5 milyar TL olarak ortaya çıktı.

Bu tutarın sembolik bir kısmı diğer hissedarlara verilecek.

Kalan tutarın tamamı Hazine’ye aktarılacak. Bu arada avans yüzde 90’lık kısmı oluşturuyor. Yıl içinde kalan kısım da aktarılabilecek.

Maddenin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile; Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kar olarak dağıtılması önerildi. Önerge kabul edildi. Bu tutar ana hissedar olan Hazine’ye aktarılacak. Diğer hissedarlara sembolik bir dağıtım gerçekleşecek.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yasal indirimlerin yapılmasına ilişkin hesaplamanın Banka Meclisince yapılacağını hatırlattı.

Bu arada, Genel Kurulda söz alan D grubu hissedarlarından Adnan Bahar, Merkez Bankasının sermaye artırmaması nedeniyle D grubu hissedarların yıllık karlardan 1 TL gibi sembolik paylar alabildiğini, banka kuruluşunda yüksek meblağlar ödenerek alınan bu hisselerin şimdi tamamen değersiz hale gelmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bahar, Hazine’nin bu hisseleri kabul edilebilecek bir değer üzerinden kamulaştırmasını istedi.