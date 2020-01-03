Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
Merkez Bankası, yedek akçe hariç kâr dağıtımı için 20 Ocak'ta olağan üstü toplantı kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 10.30'da Ankara idare merkez hizmet binasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Genel Kurulda 2 gündem maddesi görüşülecek.
Birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.
İkinci gündem maddesi ise, 'TCMB'nin 2019 yılı dönem kârının avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları' olarak belirlendi.