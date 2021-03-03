Merkez Bankası'ndan 'sıkı para politikası' mesajı

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" açıklamasında bulundu.

Yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yapan Merkez Bankası'nın açıklamasında, "İç talep koşulları, başta kur olmak üzere kümülatif maliyet etkileri, artan uluslararası gıda ve emtia fiyatları ile yüksek enflasyon beklentileri fiyatlama davranışlarını ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Gerekmesi halinde ek parasal sıkılaştırma adımlarının atılacağının ifade edildiği açıklamada, "Pandemi dönemindeki hızlı kredi büyümesinin kümülatif etkisi nedeniyle güçlenen iç talep cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etki yapmaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada, ekonomik aktivitenin güçlü bir rotada olduğu vurgulanırken, tedbir önlemlerinin başta hizmet sektörü olmak üzere kısa vadeli ekonomik görünüm konusunda belirsizliklere yol açtığı ifade edildi.