Merkez Bankası'ndan swap bilgilendirmesi: 46 milyar TL ve 35 milyar yuan hesapta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada artırılan söz konusu rakamın 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girdiği duyuruldu.

Açıklamada "Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" denildi.