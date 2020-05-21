Merkez Bankası'ndan üst üste 9'uncu faiz indirimi

21 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) mayıs toplantısında 50 baz puanda yoğunlaşan beklentilere paralel 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e çekti. Analistler kararı ‘piyasa dostu indirim’ olarak değerlendirirken Türk Lirası’nda son günlerde yaşanan iyimser havanın ve normalleşme adımlarının da kararda etkili olduğunu belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamasında nisanda yavaşlamanın belirginleştiği iktisadi yavaşlamada mayısta normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyallerini içerdiğini vurguladı. Karar öncesi 6.81 lira seviyesinde olan dolar karar sonrası 6.80 liranın altına geldi.

Mayıs toplantısındaki indirimle birlikte Merkez Bankası'nın yılbaşından bu yana faizlerde yapmış olduğu indirim oranı 375 baz puana ulaştı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,4 seviyesinde.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Cari denge ılımlı seyir izleyecek

PPK metninde, küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği, ülkelerin attığı normalleşme adımlarının ise izlendiğine dikkat çekildi. Metinde salgın etkileriyle dış ticaret, turizm ve iç talep etkilerine bağlı iktisadi faaliyetin mart ortalarından itibaren zayıflamaya başladığını belirtilerek “İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir. Uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. İhracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir” denildi.

Tüketici enflasyonu yüksek seyredebilir

İç talep ve beklentilere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği kaydedilen metinde TL’deki değer kaybına rağmen emtia fiyatlarındaki durumun enflasyon görünümünü olumlu etkilediği dile getirildi. Toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığını tahmin eden PPK metnine şöyle devam edildi: “Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yılsonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”