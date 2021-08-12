Merkez Bankası'ndan yeni swap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşması yapıldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun haziran ayında swap görüşmelerinin yakında sonuçlanacağını duyurmuştu.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

Açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin geliştirilmesini umdukları vurgulandı.



Merkez Bankası daha önce de Katar ve Çin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yaptı. Son olarak Çin ile 30 Mayıs 2019'da yapılan swap anlaşması 15 Haziran 2021 tarihinde 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştı.