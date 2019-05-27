Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

27 Mayıs 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 33 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.