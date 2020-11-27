Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.
Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.