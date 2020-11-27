Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.