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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda faiz indirimi

Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.

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