Merkez Bankası’nın 10 kg altını nasıl 10 ton oldu?

İMKB’de Başkanlık yapmasının yanı sıra, Merkez Bankası Başkanlığı, Dış Ticaret, Eximbank ve Gümrüklerden sorumlu bakanlık yapan Yaman Törüner, Türkiye’de ilk defa Merkez Bankası içinde para piyasalarını kuran ve borsada tahvil piyasasını başlatan isim olarak biliniyor. “Benim bütün yaptığım şey esas itibarıyla Türkiye’nin piyasalaşmasını sağlamak oldu” diyen Törüner ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bu hafta.

● Yaman Bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Dünyanın nereye gittiğini görmek için benim konumdaki hemen hemen bütün büyük kurumlarda çalıştım. Amerikan Merkez Bankasında (Fed) bir buçuk sene çalıştım. İngiltere’de temsilcilik yaptım iki sene. O sırada İngiltere, Hollanda ve Almanya merkez bankalarını inceledim. Amerika’dayken IMF, Dünya Bankası ve bütün bankacılık sektörünün kurumlarında çalıştım. Dolayısıyla bütün Amerikan sistemini öğrendim. Türkiye sistemini de biliyordum. Amerika’yı öğrendikten sonra “Amerika bundan sonra nereye gidecek?” sorusunun cevabını bulmaya çalıştım ve Türkiye’de ilk defa Merkez Bankası içinde para piyasalarını kurdum. Borsaya gelince tahvil piyasasını kurdum. Benim bütün yaptığım şey esas itibarıyla Türkiye’nin piyasalaşmasını sağlamak oldu. Bu da ülkemi Amerika’nın da ötesine götürerek hazırladığım sistemler sayesinde oldu. Sırasıyla İMKB (şimdiki adıyla Borsa İstanbul) Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı ve Dış Ticaret, Eximbank ve Gümrüklerden sorumlu bakanlık yaptım. Merkez Bankasında sıfırdan yükselerek genel müdürlüğe kadar geldim; odacıdan başkana kadar herkesin işini yapar hale getirdim kendimi. Bu tabii önemli bir bilgi birikimi oldu benim için. 20 senenin üzerinde çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptım ve 98 yılından bu yana Akbank yönetim kurulu üyesiyim.

PLANI OLMAYAN BİNAYA İSKANI VERDİLER

● İstanbul Menkul Kıymetler Borsası döneminizden başlayalım mı?

Önce borsanın arsasını nasıl aldık, onu anlatayım. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka Kampüsü’nün tapusunu almıştık. Üniversite yönetimi “Burası bizimdir, alamazsın tapuyu” dedi. Halbuki tapu boştaydı. 1956 yılında yanlışlıkla işletme fakültesinin tapusunu almışlar, koskocaman Maçka kışlasını almamışlar. Fakat üniversite bizim niyetimiz burasını almaktı diye dava açtı. Baktım dava uzun sürecek, vazgeçtim oradan.

Turban Genel Müdürü çocukluk arkadaşımdı. Turban’ın İstinye Bayırı’nda bir arsası vardı, içinde kongre merkezi olacaktı ancak bir türlü tamamlanamıyordu. Arkadaşım “Gel bu arsayı sana verelim” dedi. Mesut Yılmaz Başbakandı, kendisi Mülkiyeden sınıf arkadaşımdı. Mesut Yılmaz orayı özelleştirme kapsamında gösterdi ve biz ihaleye girip orayı 80 bin liraya aldık. Fakat aldığımızda borsanın parası yoktu. İki sene içinde ödeyeceğimize dair protokol yaptık. Sonra Turban’ın yönetimi değişince parayı istediler, biz de pazarlık yapıp 50 bin liraya indirdik fiyatı, bir bankadan uzun vadeli kredi bulup ödedik, arsayı böylece almış olduk.

Alır almaz da inşaata başladık. Sınırımız belli olsun diye önce etrafını bir duvarla çevirelim dedik. Sarıyer Belediyesi geldi dedi ki “sizin planınız ve ruhsatınız yok.” E dedik ne olacak? “Belediyeye yardımda bulunun, biz size ruhsat verelim” dediler. Planı olmayan yere ruhsat verdiler! Plan bir taraftan çiziliyor tabii. Seçimden sonra belediye yönetimi değişti. İnşaata başlamıştık, ruhsatı da almıştık. Yeni yönetim geldi ve “Burada plana aykırı inşaat var” dedi. Plan yok ki ortada aykırı inşaat olsun. Bunu demedik tabii. (Gülüyor) E, peki nedir dedik. Dediler ki belediyenin ihtiyaçları var. İyi dedik size biraz yardımda bulunalım. Ama siz de bize iskan verin. Planı olmayan binaya iskanı da verdiler! Ben geldiğimde borsanın tüm parası 12.000 dolar olduğundan, ödediğimiz bu paraları üyelerden topluyorduk. Neyse plan çizildi, bitti ancak ben ayrılırken evraklar bende kalmış. Daha sonraki başkan “Bizde ruhsat ve iskan var. Fakat belediyede plan yokmuş. Planı olmayan yerin nasıl ruhsatı ve iskanı olur!” dedi. Planları Borsa’ya verdim, onlar da Sarıyer Belediyesi’ne verdiler. Böylece her şey düzelmiş oldu.

● Borsa ile ilgili başka dinleyebileceğimiz anınız var mı?

Borsanın yazılımı hikayesi var mesela. Bakan Güneş Taner Amerika’da birisiyle görüşmüş, o yazacak borsanın bilgisayar programını dedi. Biz de peki dedik. Columbia Üniversitesi bilgisayar bölümü başkanı bir hanım, Çinçiniski diye bir kadın. Hazine ve SPK ile görüştükten sonra bizimle de görüşmeye İstanbul’a geldi. Görüşme sonunda 75 bin dolarlık bir fatura göndermiş. Faturayı ödeyecek paramız yok. Güneş Taner “Ben faturayı öderim, sen git Amerika’da bu kadınla iyice bir görüş” dedi. Biz Amerika’ya gittik, kendisiyle buluştuk, ancak yanında birisi daha vardı. Adı Jeff Bezos imiş. “Bu borsa yazılımını 110 milyon dolara yapacağım. Eğer siz bunu yaptıramazsanız, ben önce Jeff ’e Amazon programını yazacağım” dedi. Biz bu kadar veremeyiz dedik, bunun üzerine Çinçiniski Amazon’un yazılımını yaptı. Bezos da bunu hatıralarında yazdı.

Yeni bir yazılımın maliyeti çok yüksek olduğu için mevcut çalışan sistemleri araştırdık. Önce Danimarka ve Norveç’e baktık, sonra Vancouver borsasına. Vancouver borsası 55 milyon dolara yazdırmış. Ondan sonra aynı yazılımı Meksika, Venezuela ve Hindistan borsasına satmış. Bu borsalara sorduk, memnun olduklarını bildirince biz bunu alalım dedik. Başladık pazarlıklara. En sonunda bir buçuk milyon dolara anlaştık. Bizim aldığımız bu sistemi Nasdaq çok beğendi. Şirketi olduğu gibi aldı ve Nasdaq’ın şu andaki sistemi de bu. Tabii ilaveler yaptılar.

7 GÜN BANKADAN ÇIKMADIK

● Merkez Bankası döneminize geçelim mi? Çok fazla kriz yönettiniz. Onlardan bazılarını dinleyebilir miyiz?

Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürüydüm. Piyasalardan, para ve döviz yönetiminden sorumluydum. Altın piyasası kurduk Merkez Bankası’nda. Reuters’den bir muhabir hanımefendi ile röportaj yapmıştık. Röportajda “Rusya’dan altın aldık” dedim. O zaman daha çok İsviçre ve İngiltere menşeli altınlar alınırdı. Biz denemek amacıyla Rusya Merkez Bankası ile bir anlaşma yapıp 10 kilo altın almıştık. Bu muhabir hanım “Merkez Bankası 10 kilo altın almaz, olsa olsa 10 tondur” diyerek haberi öyle geçmiş. Reuters’de patladı bu haber. Merkez Bankası altın alıyor diye fiyatlar yükselmeye başladı. Madem fiyatlar yükseldi, biz de 5 ton alalım, yüksekten satar kâr ederiz dedik. İsviçre’den 5 ton altın aldık. Banka meclisinden yetki almıştık önceden. Fakat altın fiyatı yükseleceğine düşmez mi! Hemen hemen 100 milyon dolar zarara girdik. Derhal banka meclisine bilgi verdim. Başkan Rüşdü Saracoğlu idi. “Şimdi resmi olarak bilgi verme, bunu kâr olarak yerine koy, ondan sonra bilgi verirsin” dedi. Bunun üzerine biz tam 7 gün bankadan çıkmadan dünya borsalarında altın alıp satarak en sonunda zarardan kurtulduk.

● Bakanlık döneminizden bir anınızı anlatabilir misiniz?

Sorumluluk alanımda gümrükler de vardı. Gümrük müdürlerinin değiştirilmesi gündemdeydi. Ben o zaman gümrük müdürlerinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Onların atamalarını yapacağız. Her yerden telefon gelmeye başladı. Cumhurbaşkanından, başbakandan, bakanlardan çeşitli telefonlar geliyor. Bu telefonların hiçbirini yerine getirmem mümkün değil. Çünkü herkes başkasını istiyor. Öyle karışık bir durum. Dedim ki bu telefonları bir kenara koyalım, liyakate göre seçim yapalım. Öyle de yaptık. Sonra mecliste bazı milletvekillerinin fiziki müdahalesine maruz kaldım. Ondan sonra da bakanlıktan ayrıldım zaten. 97 yılında oluyor bu.

“YOZGAT, ANKARA, MANİSA, ANKARA, NİĞDE”

● O devrin tanınmış iş adamlarıyla da ilginç anılarınız olmuştur eminim.

Turgay Ciner’in okul açılışına gidiyoruz, Turgay Bey Sabah gazetesinin başında o zaman. Hopa’da babasının adına bir lise yaptırmış. Açılışı da merhum Süleyman Demirel yapacak. Biz de uçağa bindik, Trabzon’da indik. Trabzon’da Ulusoy şirketinden bir otobüs tutulmuş. Ancak otobüs yolda kalmaz mı! Bizim de yetişmemiz lazım. Neyse bir taksi çevirdik, Demirel’i karşılamaya yetiştik. Açılışa geçtik. Ben de bir çiçek göndermiştim. Bir baktım benim çiçek yok. Sekreter hanımı aradım. Dedim ki kızım çiçek gelmemiş. Vallahi billahi gönderdim, üç kere teyit ettim dedi. Arıyorum çiçek yok. En sonunda bir çiçek gördüm. Çiçeğin üstünde şunlar yazıyor: “Yozgat Ankara Manisa Ankara Niğde” Benim adımı kodlamış, çiçekçi de bütün şehir isimlerini baştan aşağıya yazmış. Şehir efsanesi değil, benim başıma geldi.

Ülkenin 200 milyar dolarlık kaybı önlendi

● Türkiye’deki ilk swap operasyonunu siz yaptınız.

Seçime gidilirken Başbakan Tansu Çiller’i zor duruma düşürmek için bazı dış unsurlar bir baskı oluşturdular ve Türk Lirası’nın değerini düşürüp seçim sırasında bir kriz yaratmak istediler. Türkiye’de de bunu destekleyenler vardı. İlk swap operasyonu bu şekilde gündeme geldi. Merkez Bankası olarak bankalardan para almadan, yani bankaların dövizlerine el koymadan onlarla şu anlaşmayı yaptık. “Biz size üç ay sonrası için şu kuru taahhüt ediyoruz” dedik. Yükseleceğini tahmin ettiği için bütün bankalar geldi ve o kurdan bizimle anlaşma yaptı. Bizim bir kur hesaplama sistemimiz vardı. Ona göre hesaplamıştık, kurun ne olacağını aşağı yukarı biliyorduk. Kur yükselmeyince kriz engellenmiş oldu. Tabii onlara o fi yattan döviz satma garantisi vermiş ve milyarlarca dolarlık anlaşma yapmıştık. Kur çıkmayınca da ülkenin 200 milyar dolarlık kaybı önlendiği gibi Merkez Bankası da 2,5 milyar dolara yakın para kazanmış oldu.

Katma değeri yüksek bir kitap oldu

Sekiz tane kitabım var. Bu kitaplardan birisi 2001 krizi hakkında. İngilizceye de çevrildi. Akşam gazetesinde yazdıklarımı “Akşam Yazıları” diye yayımlamıştım. Birkaç ay önce anılarımın da yer aldığı “Yorumlu Hatıralar” kitabım çıktı. Son olarak da iş alemiyle ilgili “Tek Kanatla Kuş Uçmaz” kitabımızı okuyucuyla buluşturduk. Üç yüzün üzerinde kitaptan istifade ettiğim, katma değeri yüksek bir kitap oldu. İş dünyasının kurallarından şirketlerde ekonomik krizlerin etkilerine, kurumsal yönetimden değişime birçok konuyu ele aldım.